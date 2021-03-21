快訊

恐怖！男爬山被擄丟包林道 摸黑走6小時山路獲救

一張圖看天氣！ 冷氣團來襲北部涼冷 降雨熱區曝光

新冠疫苗搶原料 排擠其他藥品生產

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
新冠肺炎疫苗的全力生產將導致其他藥物出現短期缺貨。（路透社）
新冠肺炎疫苗的全力生產將導致其他藥物出現短期缺貨。（路透社）

新冠肺炎疫苗生產將導致他種疫苗關鍵藥物短缺！日前知名醫藥大廠輝瑞對美國醫院示警，新冠肺炎疫苗的大量生產將導致抗生素、類固醇及兩種睪固酮供應中斷，印度血清研究所首席執行官阿達爾・波納瓦拉則反應，美國對製程所需的專用袋、過濾器出口禁令將使AZ疫苗生產受阻。

疫苗優先政策

日前美國總統拜登引用《國防生產法》，希望確保疫苗生產商能獲得所需的藥物和生產能力，但《金融時報》報導中，一位行業高管提到，仍有製藥廠商在互相搶奪疫苗的生產設備、空間。

對於疫苗相關材料出口部分，據《英國廣播電台》報導，美國對於疫苗生產關鍵物資施加出口禁令，使印度即使作為目前世界最大疫苗生產國，仍面臨無法取得培養基、特定化學品及某些消耗性材料的窘境。

原料短缺擠壓製程

據《金融時報》報導，新冠肺炎疫苗產量增加，預估今年下半年就會導致其他藥品的短期供應中斷，而其他製藥商也紛紛發出了供應短缺的警告。

此外，除了疫苗藥劑本身，疫苗包裝用的玻璃瓶也已經對其他玻璃產品造成影響，全球最大的玻璃製造商Schott表示，新訂單至少要等一年到18個月之久，而嬌生疫苗的簽約廠商Catalent也提到，為了優先處理疫苗所需的針頭，導致患有甲狀腺眼病的患者從12月起就無法取得合適的藥物。

短缺不可避免

利物浦約翰摩爾斯大學博士，同時也是疫苗供應鏈專家的薩拉・希夫林認為，藥品供應鏈的複雜性使新供應商難以快速崛起，且新供應商難以取得足夠的信任，因此即使需求再高，也沒辦法即時有足夠的公司出現並予以支援，而美國的措施是對全球原料短缺的防範，也是造成這些短缺的原因。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 AZ疫苗

延伸閱讀

蔡總統、賴副總統是否接種AZ疫苗 府：由指揮中心判斷

醫護人員憂副作用觀望 宜蘭聖母醫院明24人打AZ疫苗

侯友宜稱AZ疫苗新北數量不夠 莊人祥說分明

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種 已注射1.21億劑

相關新聞

印尼指控AZ疫苗「不清真」！藥廠駁：疫苗不含豬隻成分

英國藥廠阿斯特捷利康21日說，該公司疫苗在生產過程中不含豬隻成分，反駁印尼日前指控疫苗違反伊斯蘭法律的說法。

緊急事態全境解禁 日本政府全力防疫情復燃

日本全境2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍難以平息，但持續約兩個半月的首都圈「緊急事態宣言」將於今天正式解除...

歐盟再威脅禁疫苗出口！英國防大臣回嗆：違約將損聲譽

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）21日警告歐盟說，若違反跟阿斯特捷利康的疫苗合約，將令自身聲譽受損。歐盟執...

在家自己驗COVID-19 希臘下月分發DIY檢測套組

希臘政府今天表示，下月將開始免費分發2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 新冠肺炎）DIY採檢套組，盼能減輕因新增確...

陸國家衛健委：將大規模展開60歲以上 接種新冠疫苗

大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華21日表示，新冠疫苗研發單位在加快推進研發，在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據...

新冠疫情重創普吉島 泰國祭旅遊鬆綁政策

過去，三月屬於普吉島旅遊旺季，度假村綿延無盡的白色沙灘上會充滿著全球遊客，如今因疫情成為鬼城！近期泰國當局表示，佔據國家GDP 22%的旅遊勝地與相關產業都快撐不住，目前已為前線工作人員與旅遊業人士接種疫苗，4月起將鬆綁檢疫程序，只要持陰性證明與接種證明的旅客能減少隔離期，目的就是想救回旅遊業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。