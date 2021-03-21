新冠疫苗搶原料 排擠其他藥品生產

新冠肺炎疫苗生產將導致他種疫苗關鍵藥物短缺！日前知名醫藥大廠輝瑞對美國醫院示警，新冠肺炎疫苗的大量生產將導致抗生素、類固醇及兩種睪固酮供應中斷，印度血清研究所首席執行官阿達爾・波納瓦拉則反應，美國對製程所需的專用袋、過濾器出口禁令將使AZ疫苗生產受阻。

疫苗優先政策

日前美國總統拜登引用《國防生產法》，希望確保疫苗生產商能獲得所需的藥物和生產能力，但《金融時報》報導中，一位行業高管提到，仍有製藥廠商在互相搶奪疫苗的生產設備、空間。

對於疫苗相關材料出口部分，據《英國廣播電台》報導，美國對於疫苗生產關鍵物資施加出口禁令，使印度即使作為目前世界最大疫苗生產國，仍面臨無法取得培養基、特定化學品及某些消耗性材料的窘境。

原料短缺擠壓製程

據《金融時報》報導，新冠肺炎疫苗產量增加，預估今年下半年就會導致其他藥品的短期供應中斷，而其他製藥商也紛紛發出了供應短缺的警告。

此外，除了疫苗藥劑本身，疫苗包裝用的玻璃瓶也已經對其他玻璃產品造成影響，全球最大的玻璃製造商Schott表示，新訂單至少要等一年到18個月之久，而嬌生疫苗的簽約廠商Catalent也提到，為了優先處理疫苗所需的針頭，導致患有甲狀腺眼病的患者從12月起就無法取得合適的藥物。

短缺不可避免

利物浦約翰摩爾斯大學博士，同時也是疫苗供應鏈專家的薩拉・希夫林認為，藥品供應鏈的複雜性使新供應商難以快速崛起，且新供應商難以取得足夠的信任，因此即使需求再高，也沒辦法即時有足夠的公司出現並予以支援，而美國的措施是對全球原料短缺的防範，也是造成這些短缺的原因。

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