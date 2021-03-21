港專家：新冠疫苗副作用 第二劑通常比第一劑多

香港已經接種第一劑科興疫苗的人士，本週陸續可施打第二劑。香港傳染科專家孔繁毅說，根據國外數據，任何COVID-19疫苗第二劑的副作用通常比第一劑多，例如出現紅腫、發燒和疲倦。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），香港2月23日開始接種第一劑科興疫苗，而復必泰疫苗則是於3月6日開始接種，這批最先接種疫苗的港人即將可接種第二劑，不過部分人士曾出現過敏反應。

香港電台報導，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅在電視節目上表示，打第一劑後產生的抗體有望維持3至6個月，抗體在6個月後會顯著減少，因此有必要打第二劑。

他說，如果打第一劑後出現心悸反應或心律不整，則要延後打第二劑，委員會將討論是否特別寬限至3或6個月後才接種。至於打第一劑後出現嚴重問題，例如面癱或「格林巴利症候群」（GBS），則不建議打第二劑。

此外，孔繁毅也在節目上表示，24日將開會討論最新一例接種疫苗後的死亡個案。這名66歲的死者生前接種的是復必泰疫苗，他有慢性病、「三高」和吸菸習慣。孔繁毅初步認為，其死因與打疫苗沒有直接關係，但仍須等待臨床和解剖數據作分析。

香港01報導，香港至今有8宗接種疫苗後死亡的個案，不過多名專家相信個案與疫苗無直接關係。孔繁毅並說，暫時沒有證據顯示先前的7宗死亡個案與接種科興疫苗有直接關係。

據他說明，所謂直接關係，是指接種者本身無慢性病，也無致命疾病，但因接種疫苗後出現嚴重過敏反應致死，或是疫苗品質出現問題；間接關係則指，接種者本身有慢性病，在接種後出現炎症，解剖時發現不少嗜酸細胞，情況令慢性病惡化，以致接種者死亡。