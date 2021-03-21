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中國：放寬「綠碼」通行限制 各地不得擅自加碼

中央社 / 上海21日電
大陸國家衛健委新聞發言人米鋒。香港電台 羅印冲
大陸國家衛健委新聞發言人米鋒。香港電台 羅印冲

中國國家衛健委發言人米鋒今天說，國內低風險地區持健康碼「綠碼」者，在測溫及做好防護下可有序通行，各地不得擅自「加碼」。但專家也強調疫情仍有風險，室內應戴口罩。

中國國務院聯防聯控機制21日下午舉行記者會，米鋒在會中作上述表示。

米鋒指出，2021年春運已安全結束，目前國內低風險地區持健康通行「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下，可有序出行，各地不得擅自加碼。

但中國疾控中心副主任馮子健在會中指出，由於目前全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍持續流行，中國疫苗接種率較低，來自高流行地區的人員或物品入境，仍有導致境內傳播的風險。

他提醒，在中國人群疫苗接種達到較高免疫水平前，無論是否接種疫苗，在人群聚集的室內或封閉場所，仍要繼續配戴口罩，並遵循各地的防疫要求。

有關疫苗接種狀況，米鋒在會中公布，截至20日，中國累計報告接種7495.6萬劑次的COVID-19疫苗。

陝西西安18日通報一起本土確診，是一名在隔離病區工作的檢驗師。由於這名檢驗師日前已接種過疫苗，會中有記者對此提出疑問。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王慶華則回應，目前在中國和國外獲准使用的疫苗，前期3期臨床試驗的保護效力主要是：保護多數人不發病，更好的效果是預防重症。

他說，從目前國外已用的疫苗上市後評估結果來看，有一小部分人打完疫苗後出現「保護失效」，後續也要研究調查失敗原因。

對於西安的病例，王慶華稱，他們也正進一步了解核實有關預防接種史、病毒感染後的發展過程等相關訊息。

米鋒則指，這起本土確診提示，要始終繃緊疫情防控的弦，確保不出現規模性反彈。

對於老年人接種，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華說，疫苗研發單位正加快推進研發，在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據後，將大規模開展60歲以上老年人的疫苗接種。

新冠肺炎 COVID-19

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