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陸防疫專家張文宏：新冠疫苗保護非終身 但接種太慢疫情恐再起

中央社 / 台北21日電
圖為張文宏去年11月參與上海市的疫情防控新聞發布會。 中新社
圖為張文宏去年11月參與上海市的疫情防控新聞發布會。 中新社

世界各國陸續開始接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，中國防疫專家張文宏指出，接種疫苗後可能無法得到終身保護，免疫會隨時間而削弱，但若接種速度不夠快，恐怕會造成再次蔓延。

復旦大學管理學院和上海長三角商業創新研究院20日聯合主辦「長三角新經濟年會」，張文宏應邀出席，就「疫苗接種策略」相關議題發表演講。

陸媒第一財經報導，張文宏在演講時援引國際知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）近日發表，指「去年4月武漢市當地6.9%的民眾體內已有抗體」的相關研究。

他表示，事實上當時武漢因病住院或者隔離的人並沒有這麼多，這6.9%的民眾中，應該有大量的無症狀感染者。由這項研究可以知道，「新冠病毒的傳播和SARS非常不同，而更加類似於流感的傳播。」

張文宏進一步分析，COVID-19的重症死亡率遠超過流感，在這種情況下，如果疫苗的接種不到位，就會導致疾病的再次蔓延。「如果接種速度不夠快，當全球開放的時候，感染率勢必會上升，從而導致病死率的上升」。

針對外界認為可以透過接種疫苗等方式達到群體免疫，藉此應對COVID-19的疫情，張文宏說，根本的問題仍是「疫苗的免疫保護究竟能夠持續多久」，而目前仍沒有具體的數據證明。

在演說中，他援引另一份由丹麥國家血清研究所發表在「刺胳針」上的研究報告。內容提到，在年輕人群體當中，初次自然感染後6個月，免疫保護率達到80%。這項研究為接種疫苗後產生的免疫保護時間提供了參考依據。

張文宏會後接受第一財經採訪時說明，自然感染和接種疫苗後獲得的免疫保護並不是終身的，隨著時間的推延，特異性免疫保護會隨之削減，同時還可能會受到病毒變異的挑戰。

張文宏進一步解釋，「新冠疫苗的最終保護時長仍然需要更多的資料，根據目前的資料還不能說每年都要接種新冠疫苗」。

張文宏強調，接種疫苗的目的是控制病毒的傳播，並實現根除疾病的目的。但儘管目前已知接種疫苗後的一個月，就會建立起較強的免疫，但是這並非意味著就能徹底消滅病毒了。「只要全世界還有一例，那麼疾病就有繼續傳播的風險。」

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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