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新冠疫情重創普吉島 泰國祭旅遊鬆綁政策

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
泰國觀光勝地普吉島深受疫情打擊成鬼城，旅遊業苦不堪言，當局即將啟動鬆綁政策，盼迎回國際旅客。(photo via Flickr, under CC licensed)
泰國觀光勝地普吉島深受疫情打擊成鬼城，旅遊業苦不堪言，當局即將啟動鬆綁政策，盼迎回國際旅客。(photo via Flickr, under CC licensed)

過去，三月屬於普吉島旅遊旺季，度假村綿延無盡的白色沙灘上會充滿著全球遊客，如今因疫情成為鬼城！近期泰國當局表示，佔據國家GDP 22%的旅遊勝地與相關產業都快撐不住，目前已為前線工作人員與旅遊業人士接種疫苗，4月起將鬆綁檢疫程序，只要持陰性證明與接種證明的旅客能減少隔離期，目的就是想救回旅遊業。

普吉島失去遊客

根據《衛報》20日專題報導，過往每年三月，是泰國普吉島準備迎來旺季的開端，度假村、酒吧、餐廳都會聯手推出吸引全球觀光客的行程，更會利用風景優美的海灘舉辦熱鬧的活動，每日訪客至少都有5萬人。

但在疫情衝擊的現在，普吉島遊客剩下百人規模的寥寥之數，不見以往各地遊客的盛況，這讓普吉島上的商家大呼生計艱難。甚至多數在普吉島工作的人根本不在意疫情。30歲的司機Jaturaput提到，之前因旅遊業興盛，易賺到足以生活的薪資，但在疫情下每日收益一直在挑戰歷史新低，他希望遊客能重回普吉島，拯救整個島的經濟命脈。

盼重振旅遊業

而這樣的心聲泰國當局自然明白，旅遊業與間接相關產業佔據該國22%的GDP，《路透社》月初就報導，泰國政府將在4月啟動區域隔離計畫，簡單來說即鬆綁疫情限制，到泰國前就接種過疫苗，或做過篩檢且呈陰性的遊客，只須在指定旅館分別隔離7天、10天。此舉是針對國外遊客原有的2週隔離政策進行鬆綁，盼能吸引更多遊客回歸泰國。

另據《星報》補充報導，泰國當局從2月底以來，已經實施共6.3萬劑疫苗，旅遊業人士與度假勝地居民都是除醫療人員外最優先施打的族群。透過數據，泰國疫情也算在控制當中，除了冬季爆發一波小高潮，近期新例數目都維持在一定水準（近期每日新例約100多）。

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