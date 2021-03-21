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疫苗施打不及防 歐洲各國再祭封鎖

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
歐洲各國近日因為疫苗施打出現瓶頸，加上再出現確診高峰，因此紛紛再祭出封城措施。（Photo by Herzi Pinki on Wikimedia under CC 4.0）
歐洲各國近日因為疫苗施打出現瓶頸，加上再出現確診高峰，因此紛紛再祭出封城措施。（Photo by Herzi Pinki on Wikimedia under CC 4.0）

即使民怨反彈、疫苗也開始施打，但歐洲各國還是採取封城措施！波蘭、法國與烏克蘭等國宣布，20日起全國或部分地區將採取新的防疫限制措施，多數商店仍無法營業，民眾仍須在家工作。主要是歐盟雖然開始獲得疫苗，但可供應數量遠不夠各國需求，各國也陸續出現第三波疫情，讓歐洲國家只能繼續封鎖。

各國確診數再度攀升

根據《半島電視台》報導，由於巴黎與北法出現新的確診高峰，因此政府20日宣布將實施新一輪封鎖，非必要商業活動仍維持關閉，雖然仍繼續開放學校與戶外運動，但戶外運動需要在離家10公里以外的空曠處進行，且措施比之前嚴格，只要外出都要填表格，解釋為何要外出。

不過法國總統馬克宏在媒體上堅持，現在法國的狀況不適合用「封鎖」形容，他希望能在民眾移動與防堵病毒上達到平衡，但為了緩解法國加護病房的量能，一些限制仍然需要落實。另外，在德國，近日確診案例也開始上升，單日新增17842例確診與226人死亡，政府近日也將宣布新的防疫措施。

近日德國每10萬人有96人確診，總理梅克爾也提醒國人，如果超過100人確診將會啟動嚴格的封城措施，德國最近幾天也開始出現抗議潮，鄰國瑞士也有上千人抗議政府的封鎖措施，而抗議人士中除了極右派以外，也有極左派、反封鎖與反疫苗人士。丹麥、挪威與瑞典官方則表示，會再觀察1個禮拜後，才決定是否要加嚴封鎖。

陷入惡性循環

荷蘭魯汶大學教授藍斯特認為，歐洲部分國家陷入封城、鬆綁、疫情轉嚴峻、再度封城的惡性循環，民眾很難長期遵守封城措施，儘快施打疫苗才是最好的解方。《美國之聲》提到，波蘭近日也出現單日確診新高，因此再次宣布3周的封城禁令，烏克蘭除了販賣食物的商店以外也通通關閉。

歐盟拿到的AZ疫苗先前因為血栓問題，在各國暫緩施打，但法國、德國與義大利於19日開始逐步恢復施打。歐洲藥品管理局宣稱AZ疫苗安全有效，世界衛生組織也說，目前施打資料上，血栓發作的機率並無明顯上升；不過法國衛生部仍建議，AZ疫苗只施打55歲以上的民眾。

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