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鍾南山：中國農村疫情 冷鏈傳播機會大

中央社 / 香港20日電
中國防疫專家鍾南山今天表示，近期中國大陸一些農村出現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，很大機會是由冷鏈運輸傳播。（中新社）
中國防疫專家鍾南山今天表示，近期中國大陸一些農村出現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，很大機會是由冷鏈運輸傳播。（中新社）

中國防疫專家鍾南山今天表示，近期中國大陸一些農村出現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，很大機會是由冷鏈運輸傳播。

中國工程院院士鍾南山在「粵港澳新冠疫情（網路）研討會」上發言說，冷鏈食物污染問題愈來愈受到重視，其他國家也有類似發現，即COVID-19病毒不單由人傳人，也由食物被污染後傳播給人類。

他指出，需要研究COVID-19病毒在冷凍環境下的濃度及存活率。

鍾南山並說，在社區篩查COVID-19病毒是非常重要的防疫手段，因為無症狀感染者很難處理。此外，研究人員也在人類的糞便和尿液化驗出病毒，這些糞便和尿液污染環境的話，就會在社區傳播病毒。因此，進行社區強制檢測病毒是必要的手段。

在這方面，他讚揚香港近幾個月來在社區採取的圍封強制檢疫措施，已令當地每日新增確診病例下降至個位數。

新冠肺炎 COVID-19 鍾南山

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