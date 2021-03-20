台AZ疫苗效期剩3個月 加拿大、菲律賓更短

首批將開打的AZ疫苗只剩3個月效期，外界質疑台灣遭差別待遇。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，加拿大、菲律賓3月初收到的AZ疫苗效期剩1到2個月，台灣沒遭差別待遇。

中國時報報導，首批到台灣的AZ疫苗有效期限只剩3個多月，醫界人士擔心在效期內恐打不完。另有媒體質疑，台灣是否拿到他國不要、效期較短的疫苗。

中央流行指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會表示，針對AZ疫苗只剩3個月的部分，未來開打後會持續掌握接種進度，根據施打狀況調整，畢竟疫苗是珍貴資源，必須用在刀口上，一定會在效期內使用完畢。

羅一鈞說，目前僅開放第一、第二優先醫事人員接種疫苗，4月初到4月中會持續觀察接種狀況，如有必要會開放後續順位的醫事人員接種，不用擔心疫苗會浪費用不完。

至於台灣是否拿到效期較短的疫苗，羅一鈞說，加拿大於3月3日收到30萬劑AZ疫苗，當時效期只剩1個月，菲律賓3月4日拿到52.5萬劑疫苗，效期也只剩2個多月，相較之下，台灣拿到的疫苗效期沒有比其他國家短。