官員：更多港人接種疫苗 有利考慮放寬海外出行

香港官員今天指出，如果市民接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的比率較高，將有利於政府商討放寬市民海外出行事宜。

食物及衛生局局長陳肇始上午在商業電台節目受訪時，作了以上表示。

COVID-19疫情去年爆發後，香港對外出行已基本封閉，一般市民無法赴海外。隨著政府開始對市民施打疫苗，以及國際社會計劃推出「疫苗護照」，港人開始關注政府何時放寬海外旅遊限制。

陳肇始同時表示，目前已有逾30萬人接種了第一劑疫苗，當中21萬人接種中國大陸科興控股生物技術有限公司生產的滅活疫苗「克爾來福」，9萬人接種中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」。

港府自上月26日起免費為市民施打疫苗，由於接種後陸續出現不同的副作用，據報導，願意接種疫苗的港人有所下降，令人憂慮接種計畫能否持續推行。

大致而言，接種科興疫苗後的死亡事件至今有7例，復必泰有1例，但醫學專家表示，經解剖鑑定，這些死亡事故與接種疫苗沒有直接因果關係，而是自身病況所導致，其中施打復必泰的死者據醫學專家初步判斷死於「心肌梗塞」。

此外，截至前天（18日），接種科興的20萬1500人中，感不適者有57人，比率是0.028%；接種復必泰的7萬5100人中，不適者46人，比率0.061%。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早在商台同一節目上說，根據醫院管理局的2019年數字，即使沒有接種疫苗計畫，本地每天都有14名65歲以上市民死於心血管疾病、7人死於急性中風。

他說，接種疫苗不會減低本地的自然死亡率。

除了副作用問題，政府在推動接種疫苗計畫上也受到一些政治因素干擾。綜合部分媒體的報導，一些據信是「反送中」運動的支持者或組織持續呼籲市民不要接種中國大陸科興疫苗，其中有醫護組織和醫生。