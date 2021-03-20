中國新增4例確診 都是境外移入

中國官方今天通報，新增4例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，19日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診4例，均為境外移入病例（廣東2例，江蘇1例，浙江1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

截至19日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診162例（無重症病例），累計治癒出院8萬5289例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬87例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者98萬4870人，尚在醫學觀察的密切接觸者3423人。

港澳確診部分，香港特別行政區目前為止共累計1萬1363例（出院1萬837例，死亡203例），澳門特區48例（出院47例）。