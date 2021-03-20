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「好處大於風險」 歐洲多國將恢復打AZ疫苗

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
歐洲多國宣布，計劃恢復施打AZ疫苗。（路透）
歐洲多國宣布，計劃恢復施打AZ疫苗。（路透）

歐盟醫藥當局支持阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）的新冠疫苗安全無虞後，德國、法國和其他歐洲國家18日宣布，計劃恢復施打AZ疫苗，歐盟和英國的監管機構更採取行動，提振民眾對這款疫苗的信心。印尼也將解除暫緩施打的命令，下周將開始配送AZ疫苗。

歐洲醫藥管理局（EMA）調查30起施打AZ新冠疫苗出現血液異常反應的案例後，歸納出「明確」的結論，認為這款疫苗的好處是保護民眾遠離和新冠疫情相關的任何死亡，及降低住院率，強調好處大於風險。但EMA也說，不能徹底排除腦部血栓和接種AZ疫苗之間的關聯。

EMA局長庫珂（Emer Cooke）說：「這是一款兼具安全和防護力的疫苗，換成是我，我願意明天就接種。」

在EMA公布結論後，德國宣布19日上午開始恢復施打AZ疫苗。法國也表示，19日下午恢復施打AZ疫苗。義大利總理德拉基也宣布，全國將恢復施打AZ疫苗，認為政府的首要任務仍是盡快為更多民眾施打疫苗。

西班牙下周也將為迄18日止登記的民眾，恢復施打AZ疫苗。賽普勒斯、拉脫維亞和立陶宛皆表示，將恢復施打AZ疫苗。

15日宣布暫停施打AZ疫苗作業的印尼，19日宣布解除暫緩施打的命令，計劃下周開始配送這款疫苗。多國政府曾說，深思熟慮後才決定停打AZ疫苗。但專家警告，在政府努力對抗變種新冠病毒之際，政治干預可能削弱普羅大眾對疫苗的信心。

歐洲正努力廣泛施打新冠疫苗，並且正研擬所謂的「疫苗護照」，希望在6月前推出，讓民眾能夠恢復旅遊，以挽救夏季的觀光業。

歐盟執委會本周批准推出「數位綠色通行證」，證明持有人已接種過新冠疫苗、已從新冠肺炎中康復、或最近接受新冠病毒篩檢結果為陰性，目標為在歐盟內外皆可使用，在希臘等仰賴觀光的國家、以及審慎看待重啟經濟的德國等國雙方立場之間，取得平衡。

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