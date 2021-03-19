時隔1個月 中國再現1例本土確診

中國官方今天通報，新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中1例本土病例來自陝西省，這是中國大陸時隔1個多月，再次出現本土疫情。

據中國國家衛生健康委員會官網，18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診11例，其中境外移入10例（上海5例，廣東3例，天津1例，湖南1例），本土1例（在陜西）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入（在上海）。

陝西省衛健委昨天下午通報，當天凌晨，省會西安市報告1例本土確診病例，患者是西安市第八醫院封閉隔離病區的檢驗師，負責隔離病區內患者的病毒核酸採集、實驗室檢驗工作。

中國大陸上一例本土確診，是2月14日由河北省通報。

截至18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診164例（無重症病例），累計治癒出院8萬5283例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬83例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者98萬4534人，尚在醫學觀察的密切接觸者3552人。

港澳部分，香港特別行政區目前為止累計確診1萬1350例（出院1萬824例，死亡203例），澳門特區48例（出院47例）。