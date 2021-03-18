中國17日新增6例新冠肺炎確診 皆境外移入

中國17日新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，都是境外移入。上海另新增2例疑似病例，也都是境外移入。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，17日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，都是境外移入，分別為天津3例、上海2例、廣東1例。

境外移入現有確診病例168例，現有疑似病例6例。累計確診病例5169例，累計治癒出院病例5001例，無死亡病例。

無症狀感染者新增6例，都是境外移入，當日解除醫學觀察15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者261例，都是境外移入。

截至3月17日24時，中國大陸現有確診病例169例，累計治癒出院病例8萬5267例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬72例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者98萬4416人，尚在醫學觀察的密切接觸者4130人。

香港特別行政區累計確診1萬1340例，其中出院1萬809例，死亡203例；澳門特別行政區累計確診48例，其中47例已出院。