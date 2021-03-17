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中國再批准一款疫苗緊急使用 需接種3針

中央社 / 台北17日電

中國近日再批准一款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在境內緊急使用，使得其投用的國產疫苗增加至5款。據發布，這款疫苗的優點是便於生產與運輸，但需要接種3針。

中國科學院微生物研究所16日宣布，與企業聯合研發的一款重組COVID-19疫苗（CHO細胞），已獲批准在中國大陸緊急使用，並指這是全球第一款獲批使用的COVID-19重組亞單位蛋白疫苗。

所方宣稱，這款由中科院院士高福團隊研發的疫苗，不需要高等級生物安全實驗室生產線，生產工藝穩定可靠，可快速實現大規模產業化生產，顯著降低疫苗生產成本，且儲存和運輸便捷。

高福表示，這款重組蛋白疫苗採取3劑接種的方式，每劑接種間隔時長為1個月。

重慶智飛生物公司今天也公告上述消息，這款疫苗是由公司旗下的安徽智飛龍科馬生物製藥公司參與聯合研發。

中科院微生物研究所說，研發人員2020年11月開始陸續在中國、烏茲別克、巴基斯坦、厄瓜多和印尼啟動疫苗三期臨床試驗，約有2.9萬名志願者參加，目前進展順利。其中，烏茲別克已於3月1日批准使用，並聲稱這款疫苗是世界上最安全、有效的疫苗之一。

新冠肺炎 COVID-19 中科院

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