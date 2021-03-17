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德國疫情復燃 文化場所開了又關？

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

德國新冠疫情復燃，剛開放的藝文場所恐再度關閉！德國政府在本月初決定鬆綁防疫限制，允許部分博物館、畫廊及其他文化場所對外開放，儘管本週的新增確診者比上週多了1000多人，疫情有復燃的趨勢。但根據先前頒布的規定，若連續3天每10萬人有超過100人確診，剛開放的文化場所恐被迫再次閉館。

文化場所逐步開放

根據《美聯社》報導，由於新冠肺炎確診數攀升，德國政府在去年11月下令關閉博物館等場所，但當局在本月初決定鬆綁防疫限制，允許一些博物館、畫廊及部分其他的文化場所對外開放。德國包括科隆在內的部分城市，從上週開始放寬防疫限制，現在首都柏林緊追其後，重新開放市中心博物館島上的部分收藏，以及其他文化場所。

在新規範下，博物館必須維持近7日每10萬人低於50人確診，才能取消除了戴口罩、維持社交距離等基本防疫措施外的重大防疫限制；若每10萬人有50至100人確診，如柏林目前每10萬人有75.1人確診，門票僅能在網路購買，且數量有限；若連續3天每10萬人有超過100人確診，博物館就必須閉館。

新冠疫情復燃

報導指出，除了博物館外，其他文化場所也在著手計劃重新開放，如柏林愛樂樂團上週宣布將在本月晚些時候舉辦一場音樂會，在開放網路售票後，門票立刻秒殺。3月19日至4月4日間，科隆人民劇院、柏林布萊希特劇院、柏林國立歌劇院等場所預計舉辦9場音樂會，作為文化場所開放試點計畫的一部分。

但近期德國疫情又有復燃趨勢，根據《德國之聲》報導，德國本週的新增確診者比上週多了1000多人，在過去24小時內有238人死亡，全德國近7日每10萬人有83.7人確診，此數據在2月16日時為59人。柏林和德國大部分地區的感染率有望提升，博物館等文化場所恐被迫再次關閉。

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