中國新增4例境外移入新冠肺炎 4例疑似病例

中國16日新增4例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，皆境外移入。上海另新增4例境外移入的疑似病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，16日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例4例，都是境外移入病例，分別為四川2例、上海1例、福建1例。

境外移入現有確診病例173例，現有疑似病例4例。累計確診病例5163例，累計治癒出院病例4990例，無死亡病例。

無症狀感染者新增15例都是境外移入，當日轉為確診病例1例，當日解除醫學觀察4例，尚在醫學觀察的無症狀感染者270例，都是境外移入。

截至3月16日24時，中國大陸現有確診病例176例，累計治癒出院病例8萬5254例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬66例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者98萬4232人，尚在醫學觀察的密切接觸者4178人。

香港特別行政區累計確診1萬1329例，其中出院1萬786例，死亡203例；澳門特別行政區累計確診48例，其中47例已出院。