香港新增18例確診 2例源頭不明包括美領事人員
香港衛生署衛生防護中心今天公布，新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中13起本土疫情中，有2例源頭不明，包括1名美國駐香港總領事館人員。
綜合香港01等港媒報導，新增確診包括13起本土病例以及5起境外移入；本土病例中有2起源頭不明，分別是1名美國駐香港總領事館人員以及1名資訊科技工程師。
美國駐港總領館兩名員工昨天傳出確診。香港行政長官林鄭月娥今天對媒體表示，確診領館員工為夫婦關係，兩人的一名女兒也確診。
截至目前為止，香港共累計1萬1330例確診。
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