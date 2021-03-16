促港人接種疫苗 林鄭月娥強調安全性

香港今天起擴大施打2019冠狀病毒疾病疫苗的優先人群，讓更多年輕人預約接種；此外，本地疫苗開打以來雖出現多起死亡事例，但行政長官林鄭月娥強調疫苗安全，呼籲市民接種。

林鄭月娥上午出席行政會議前對媒體表示，本地至今出現多起接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後的死亡及中風個案，但根據官方委任的「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」評估，這些個案都與接種疫苗沒有直接關係。

她表示，目前香港施打的兩款疫苗都經過專家評估，安全有效，也在中國大陸及世界不少地方廣泛應用，全球至今已有超過一億人接種，希望市民以科學態度看待疫苗。

她呼籲市民接種疫苗，以便社會出現群體免疫後，當局可放寬社交距離措施及各地人員往來的限制。

港府自2月26日起陸續為港人施打兩種疫苗，首先施打的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，接著是中國復星和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

最早接種疫苗的是60歲以上人群，以及其他可能接觸病毒的高危工作人士等。

截至昨天下午，有19萬8000人接種了首劑疫苗，占香港16歲以上人口的3%。

目前接種科興疫苗後的異常事故中，有7起死亡個案。相關專家指出，這些死亡事例大都是心臟及血管疾疫引發，與疫苗沒有直接因果關係。

當局昨天公布擴大接種群體範圍，包括30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲以上學生（仍留港）及海外傭工。

去年初至今，香港已先後爆發四波較嚴重的COVID-19疫情，第四波疫情已於本月初逐漸趨緩，每天染疫人數下降至個位數。

不過，最近幾天每天確診人數又回到二位數，令人擔心第五波疫情可能來臨。最新一波確診病例集中在港島西區，據信來源為一家健身中心。

連日來，衛生部門先後圍封了區內多幢大樓，而疫情也影響到美國駐港澳總領事館，領館昨天因兩名員工確診，全部人強制檢疫。

林鄭月娥今早透露，確診領館員工為夫婦關係，兩人的一名女兒也確診。