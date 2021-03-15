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浙江為18歲以上居民 免費施打疫苗

中央社 / 上海15日電

中國浙江省今天宣布，為全省18歲以上不論是否設籍浙江的民眾，免費施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

綜合東方衛視和澎湃新聞報導，浙江省政府今天在COVID-19疫情防控記者上宣布，當地5日已啟動為18歲以上居民免費接種疫苗，採行業、單位計劃安排，和個人預約結合的方式進行。

報導指出，上述接種對象不分是否為浙江戶籍、是否參加醫保及重點行業人員。後續並將適時展開對18歲以下人群的接種工作。

浙江自2020年底起，陸續為口岸檢疫、進口冷鏈、民航空勤、醫療衛生和生鮮市場等感染風險較高的人群施打疫苗。截至目前已有139.62萬人完成兩劑接種。

浙江溫州、紹興和麗水等市先前已宣布，將根據需求在大型展館或空曠廠房場所，設置方艙式臨時接種點為民眾接種。

在此之前，中國媒體正觀新聞10日報導，海南省三亞市年齡介於18到59歲的常住居民，不限戶籍、國籍，都可預約接種疫苗。

而北京1日的疫情防控領導小組會議則要求，推進全市疫苗接種做到「應接盡接」、「應快盡快」。而北京市疾控中心2月底也曾發文，指疫苗是預防疾病最有力的武器，凡18至59歲的無禁忌症人群，都應接種COVID-19疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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