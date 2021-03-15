傳出確診後 美駐港領館全體人員須強制檢疫
美國駐港澳總領事館有兩名員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，總領館全體人員需要強制檢測病毒。這是香港爆發疫情以來，首次有外國領館「淪陷」。
衛生署衛生防護中心總監林文健及衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會上證實總領館兩名員工染疫。
他們指出，有關部門正跟進事件，總領館全體人員需要接受強制病毒檢測。
據表示，兩名確診員工去年9月來港工作，進入香港時獲得一些防疫豁免。但衛生署方面相信兩人在本地染疫，屬於本地確診個案。
總領館方面已發出通知，將會配合香港衛生當局的防疫規定，並對館內進行徹底消毒。
據了解，目前總領館已經停止運作，直到病毒檢測有結果為止。
這是香港爆發疫情以來，首次有外國領館因出現確診個案而需強制檢疫。
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