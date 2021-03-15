香港放寬疫苗接種對象 納入中青年人及外傭

香港政府今天宣布，自16日起開放30歲以上及外傭等族群，預約接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

香港公務員事務局長聶德權表示，港府將會擴大疫苗接種優先群組範圍，新增3個群組，包括30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲以上學生（仍留港）及外籍幫傭，16日起可預約接種疫苗。

港府自2月26日起陸續為港人接種兩種疫苗，最先接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，接著是中國復星和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

最早接種疫苗的是60歲以上群組，以及其他可能接觸病毒的高危險工作人士等。

截止今天下午1時，約有19萬8000人接種了首劑疫苗，占香港16歲以上人口的3%。

此外，香港今天新增30例COVID-19確診病例，其中16例為本土病例。