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黑人難取得疫苗 美將主動分配

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

接種疫苗能防病毒，卻防不了種族歧視。美國疫苗開打以來，黑人接種新冠肺炎疫苗的意願提升許多，但受到長久以來的種族歧視影響，疫苗接種速度較白人緩慢，因此美國衛生公平工作組將以直接分配疫苗為目標，避免醫資源不平等造成的進一步傷害。

種族歧視釀公衛危機

維吉尼亞州民主黨代表拉什雷塞・艾爾德發起決議並獲得通過，使維吉尼亞洲成為南方第一個宣告種族歧視為公共衛生危機的州，據《美國之音》報導，該決議引用大量研究，其中部分指出種族歧視將引起慢性壓力及健康問題，造成可避免的死亡，且非裔美國人的壽命比白人短了3.5年。

在此之前，美國已有其他州與市鎮將種族歧視是為公衛危機，然而新冠肺炎的疫情更近一步擴大有色社區及白人社區間的健康差異，據美國疾病預防控制中心的數據顯示，染疫黑人、美洲原住民和西班牙裔人的死亡率是白人的3倍。

黑人打不到疫苗

自美國開始施打新冠肺炎疫苗開始，美國黑人接種疫苗的速度比白人要慢上許多，許多人認為，此一現象是因為於黑人長久以來對美國醫療機構的不信任，因此不願意施打疫苗。

然而，據《FiveThirtyEight》報導，皮尤研究中心近日的一項調查顯示，61%的受訪成年黑人表示，自己已施打疫苗或有施打疫苗的規劃，比起去年11月調查時的42%，比例提高了許多。

因此美國黑人接種速度較慢的原因應歸於疫苗施打場所不足、白人佔用醫療資源、因工作或其他原因無法撥冗施打疫苗等，衛生公平工作組組長馬切拉・努涅斯・史密斯於《CBS新聞》節目中提到，接下來將會直接分配疫苗，在上週末也在紐哈芬市與志願者挨家挨戶進行疫苗註冊推廣工作，盼能改善疫苗接種問題。

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