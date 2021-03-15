智利防疫反敗為勝 疫苗接種全球第四

後來居上！拉丁美洲中防疫進步最多的國家，竟然是疫情爆發之初表現糟糕的智利！外媒15日報導，智利的國民疫苗施打率居全拉美之冠、全球第四，比起疫情爆發時災難般的防疫表現，還曾因染疫數據統計鬧雙胞，撤換衛生部長，如今一百八十度轉變，重要是即時反省防疫政策，迅速應變尋找疫苗！

接種稱冠拉美

拉丁美洲地區是疫情防堵普遍較差的區域，其中又以人口數較多的巴西、防疫政策有疏失的智利特別嚴重，前者是染疫總數多，後者是每百萬人的確診率最高。去年的報導更提到，智利不只疏於防堵疫情，連染疫數據都出現離譜的烏龍，在輿論一片的批評聲中，焦頭爛額的衛生部長馬納利丟掉烏紗帽，隨後上任的巴里斯帶領團隊徹底改善防疫。

最新數據顯示，智利防疫表現逐漸上軌道，目前在拉美地區的確診總數下滑到第6，根據《今日美國報》報導，智利還有一項防疫數字稱霸拉美，該國接種疫苗率達25%，全球排第四，僅少於領頭羊以色列、阿聯酋與英國，在眾多實驗證實接種疫苗有助於改善重症率、死亡率的情況下，智利疫情未來可望持續進步。

多管道購買疫苗

對比去年的糟糕表現，智利是怎麼做到的？據《CTV新聞網》報導，撤換衛生部長開始就走上科學積極防疫，接手馬納利的巴里斯是學者出身的，在疫情越趨嚴重時，公衛團隊就想到「儘速聯繫疫苗開發」，很快獲得總統皮涅拉和巴里斯的認可，他們的先知先覺、即時反省防疫疏失是最大關鍵。

智利在去年6月多就與一家疫苗研究公司Sinovac簽署合約，是拉美國家裡最快的，隨後也決定不把「雞蛋都放在同一個籃子內」，也與目前知名的AZ公司、輝瑞公司等合作，最後證明此舉非常正確，因為12月收到輝瑞公司的疫苗數比承諾的還少，但幸好還有Sinovac的支援，讓智利從今年1月底就為前線人員施打，大規模國民接種從2月開始，智利徹底脫下「防疫漏洞」的標籤。

數據來看，拉美其他疫情嚴重的國家疫苗接種都看不到智利的車尾燈，對比智利的25%，巴西僅4%人口接種，阿根廷更只有3%，泛美衛生組織副主任巴博薩本週就公開稱讚智利，擁有好的計畫，明智選擇疫苗生產國與生產公司達成雙邊協議，迅速拿到疫苗並積極推行接種。

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