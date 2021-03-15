法國新冠重症病患數攀升 巴黎恐再次封城

法國加護病房收治的重症病患數不斷攀升，巴黎地區恐再次封城。法國政府近幾個月來，依靠宵禁措施，以及長期關閉餐廳和一些其他的企業，來防堵疫情，但巴黎地區的疫情持續惡化，衛生部公衛署長沙羅孟14日表示，不排除近期在當地再實施封鎖。

巴黎恐再封城

根據《美聯社》報導，受新冠變種病毒影響，法國巴黎加護病房收治的重症病患數不斷攀升，逐漸填滿加護病房，加上有限的疫苗供應拖延了接種工作，不排除近期在巴黎地區再次封城。衛生部公衛署長沙羅孟14日在BFM電視台上表示，巴黎地區的疫情持續惡化，「如果必須實施封城，我們會做的。」

沙羅孟承認，目前法國實行的每天晚上6點起的宵禁措施，在某些地方「仍不夠」防止確診案例激增，特別針對英國變種病毒。法國政府幾個月來，一直依靠宵禁措施，以及長期關閉餐廳和一些其他的企業，試圖避免代價高昂的封城措施。

醫療體系瀕崩潰

根據《FRANCE 24》報導，法國14日公布新增26,343例確診，死亡人數達90,429人，累計染疫總數排名全球第6高。另外，加護病房人數增加57人，達4,127人，法國醫療體系正面臨愈來愈大壓力。

但法國總理讓•卡斯泰14日晚間接受Twitch網站採訪時表示，會盡一切努力避免再次實施全面封城，並呼籲民眾要接種疫苗，保護自己。

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