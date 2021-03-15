美國駐港澳領館2員工 確診COVID-19

美國駐港澳總領事館今天在網站公布，領館2名員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前這2人的工作不需要接觸公眾。

總領館表示，館方和和全體人員已配合香港當局，採取了適當的防疫措施，並對領館徹底消毒。

港府14日晚圍封港島西區多幢大樓，對近1000名居民進行了病毒檢測。香港「點新聞」稍早透露，初步發現2例確診病例，都是美國駐港澳總領館人員。

報導表示，這2名確診者以外交豁免權為由，拒絕接受港方的隔離安排。