美國駐港澳領館2員工 確診COVID-19
美國駐港澳總領事館今天在網站公布，領館2名員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前這2人的工作不需要接觸公眾。
總領館表示，館方和和全體人員已配合香港當局，採取了適當的防疫措施，並對領館徹底消毒。
港府14日晚圍封港島西區多幢大樓，對近1000名居民進行了病毒檢測。香港「點新聞」稍早透露，初步發現2例確診病例，都是美國駐港澳總領館人員。
報導表示，這2名確診者以外交豁免權為由，拒絕接受港方的隔離安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言