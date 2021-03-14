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義大利大片地區將再次實行嚴格封鎖

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）由於感染數字攀升，義大利大片地區將從下周一開始升級為紅色區域，包括首都羅馬所在的拉齊奧大區、米蘭所在的倫巴第大區、皮埃蒙特大區、威尼托大區和和艾米利亞-羅馬涅大區。所有的學校、幼兒園關閉，非生活必需的零售商店也關門，餐館只允許提供外賣食品。人們的行動自由受到嚴格限制，非必要不得外出，只有上班或緊急情況等例外。

但義大利的南蒂羅爾從下周一起則將謹慎開放。從周一開始，該省的托兒所和小學將重新開放，理發店和美容院也將重新開業。一周後，零售商也將重新開放。不過在4月3日至5日的復活節期間，除撒丁島外，整個義大利都將實行嚴格的新冠禁令，熱門度假地南蒂羅爾也不例外。

目標：9月底前完成80%人口接種

3月13日，義大利政府發布新冠疫苗全國接種計劃，目標是在今年9月底前對至少80%人口完成接種。為此，全國範圍每日接種疫苗的數量將從目前的17萬劑提升至50萬劑。

截至3月13日，義大利共完成650多萬劑新冠疫苗接種，近195萬人完成兩劑接種，佔人口總數（6000萬）約3.26%。過去幾周裡，義大利新冠感染人數持續上升。3月13日，義大利新增新冠病例約2.6萬，新增死亡病例317例。

樂然／張筠青（法新社）

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新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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