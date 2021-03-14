香港新增24例確診 健身中心染疫數破百
香港今天公布，13日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中10例與健身中心有關。日前爆出群聚感染的健身中心UrsusFitness累計已有109人染疫。
根據香港電台報導，截至14日凌晨0時，香港13日新增24宗確診個案，全屬本土感染病例，其中10例感染源不明，14例與先前個案相關。
這14例與先前個案有關連的個案裡，有10例與健身中心Ursus Fitness有關，相關群組累計已有109例。香港衞生防護中心調查表示，大部分人在3月6日至13日發病。
在疫苗施打方面，港人在接種科興疫苗後，2週內已有4死，但未證實和疫苗有關。
香港公務員事務局長聶德權表示，COVID-19疫苗臨床事件評估專家委員會15日將開會討論有關個案。他並重申，香港目前使用的2款疫苗「安全有效，品質符合要求」。
聶德權說，12所接種「復必泰」疫苗的接種中心將於16日投入運作，未來將擴大優先組別範圍，降低接種人士的年齡要求，讓更多港人可盡快和盡早接種。這款疫苗是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的人信使核糖核酸（mRNA）疫苗。
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