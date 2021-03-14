快訊

變換車道「打方向燈」照樣開罰 他7分鐘吃9張罰單

香港新增24例確診 健身中心染疫數破百

中央社 / 台北14日電
香港今天公布，13日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中10例與健身中心有關。港府已安排承辦商於愛丁堡廣場為市民提供檢測安排。不少市民於臨時檢測車輛進行檢測。 圖／中國新聞社
香港今天公布，13日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中10例與健身中心有關。港府已安排承辦商於愛丁堡廣場為市民提供檢測安排。不少市民於臨時檢測車輛進行檢測。 圖／中國新聞社

香港今天公布，13日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中10例與健身中心有關。日前爆出群聚感染的健身中心UrsusFitness累計已有109人染疫。

根據香港電台報導，截至14日凌晨0時，香港13日新增24宗確診個案，全屬本土感染病例，其中10例感染源不明，14例與先前個案相關。

這14例與先前個案有關連的個案裡，有10例與健身中心Ursus Fitness有關，相關群組累計已有109例。香港衞生防護中心調查表示，大部分人在3月6日至13日發病。

疫苗施打方面，港人在接種科興疫苗後，2週內已有4死，但未證實和疫苗有關。

香港公務員事務局長聶德權表示，COVID-19疫苗臨床事件評估專家委員會15日將開會討論有關個案。他並重申，香港目前使用的2款疫苗「安全有效，品質符合要求」。

聶德權說，12所接種「復必泰」疫苗的接種中心將於16日投入運作，未來將擴大優先組別範圍，降低接種人士的年齡要求，讓更多港人可盡快和盡早接種。這款疫苗是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的人信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 香港

延伸閱讀

香港新冠疫苗接種「龜速」全港接種要等到2023年

相關新聞

大陸廣東首次發現奈及利亞變種病毒 傳播力更強

廣東省疾控中心微信公眾號14日下午發布，3月12日，該中心成功從兩例境外輸入新冠肺炎個案的鼻咽拭子中首次發現B.1.52...

北京：接種嚴重過敏者禁打COVID-19疫苗

北京市疾控中心今天透過官方微信發布通知，過去曾發生過疫苗接種嚴重過敏反應者，不得接種2019冠狀病毒疾病（COVID-1...

新冠疫苗外交大戰！中國出手加碼 「打中製疫苗 赴中更便利」

中國13日為自產新冠疫苗吆喝助威，表示外國人由香港赴中，若是接種中方生產的疫苗，入境 文書作業要求將減少很多；在此前一天...

加州嚴控、佛州放鬆...疫情卻差不多 專家：地下活動反效果

新冠疫情爆發，加州率先封鎖全州，採取嚴格管控，相形之下，佛州沒實施全州管制，但兩州一整年下來新冠疫情幾乎是殊途同歸，專家...

癌症、愛滋病患免疫力低 得新冠讓身體變「煉蠱區」

新冠病患原本就因癌症、愛滋病等疾病而免疫力低下，他們染疫後身體恐變成新冠病毒突變的「煉蠱區」；諸多病例證據顯示，免疫力差...

馬里蘭大學追蹤民眾手機 發現民眾出門率超過疫情前

馬里蘭大學(University of Maryland)研究人員透過追蹤手機訊號發現，雖然新冠肺炎疫情確診人數下降，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。