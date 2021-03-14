北京：接種嚴重過敏者禁打COVID-19疫苗

北京市疾控中心今天透過官方微信發布通知，過去曾發生過疫苗接種嚴重過敏反應者，不得接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

北京市疾病預防控制中心今天針對有過敏史是否可以接種COVID-19疫苗作上述提醒，並表示「嚴重過敏」反應包括：急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等，指接種疫苗要考慮過敏體質的嚴重程度，並按照臨床醫師的醫囑執行。

就在11日，北京疾控中心也曾發布有關COVID-19疫苗接種的21個熱門問答。文章指出，北京目前使用的是全病毒滅活疫苗。

這份問答說，接種COVID-19疫苗可能會出現的不良反應主要有：接種部位局部疼痛、紅暈或者出現硬塊，全身乏力、發熱、頭痛，另外還有一些人有咳嗽、食欲不振、嘔吐、腹瀉等常見的不良反應。完成接種後，應在現場留觀30分鐘才可離開。

至於哪些人不適合接種COVID-19疫苗，這份問答指出，對疫苗或疫苗成分過敏，有過疫苗接種嚴重過敏反應的；有未控制的嚴重慢性疾病、未控制的癲癇、腦病和其他進行性神經系統疾病者不適宜接種。

此外，有嚴重慢性疾病的，過敏體質，精神疾病史或家族史，有血小板減少症或者出血性疾病的，免疫功能受損（例如惡性腫瘤、腎疾綜合症、愛滋病患者）的人群對接種疫苗也要謹慎。

此外，懷孕的、哺乳期女性、各種疾病急性發作時要暫緩接種。建議準備懷孕的婦女在接種COVID-19疫苗3個月以後再懷孕。

央視報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日表示，全球已接種超過3.35億劑次新冠疫苗，尚未發現接種新冠疫苗導致的死亡。