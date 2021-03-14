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美施打疫苗人口破億 拜登樂觀待國慶

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國已經超過1億人施打疫苗，但全世界還有超過100個國家連疫苗都沒有。（Photo by U.S. Secretary of Defense on Wikimedia under CC 2.0）
美國已經超過1億人施打疫苗，但全世界還有超過100個國家連疫苗都沒有。（Photo by U.S. Secretary of Defense on Wikimedia under CC 2.0）

美國疫苗已超過1億人接種，可正常慶祝7月4日國慶？美國疫苗的施打人數於13日破1億，其中有3500萬人已經施打2劑，拜登政府表示，希望透過加速施打與單劑的嬌生疫苗讓疫苗施打更普及，最樂觀的預估是到5月所有成人都接種完畢，7月可以舉辦國慶慶祝活動。

盼加速施打效率

根據《半島電視台》報導，根據美國衛生部統計，美國的疫苗施打人數已經突破1億，其中約有10.5%的人口已經將需要打兩劑的疫苗施打完成，拜登比起川普對疫苗的態度更積極，先前曾制定上任百日以來，每天都要為美國人打100萬劑疫苗，未來還會增加到150萬劑。

《商業標準》提到，拜登近日表示，希望能在5月以前，讓所有美國成人都施打完疫苗，在7月國慶日時，慶祝國家逐漸恢復正軌。他先前預估美國能夠在4月以前達標，並通過了只須施打單劑的嬌生疫苗。拜登也積極向外界展示，世界上沒有國家能像美國疫苗施打的速度與規模。

雖然美國目前全國單日新增確診數正在下降，密西根、紐約、懷俄明等州開始考慮逐步解封，但近日德州、愛達荷州等共和黨執政的州都已提早下令全面解除封城令、重啟生意，也讓美國公衛專家警告，社交距離、公共的防衛措施還是需要遵守，否則疫情仍有擴散的危機。

疫苗分配不公

但同時，國際特赦組織估計，全世界還會有數十億人今年之內恐怕無法獲得疫苗，最近一個禮拜，南非、印度等100個國家都希望世界衛生組織WHO能儘速釋出COVAX的疫苗配額，讓國內醫護與弱勢族群優先施打。

國際特赦組織表示，全世界60%的疫苗集中在16%的人口，而且至少100個國家連疫苗都還沒打，這顯示疫苗的不平等，而且誰能獲得疫苗取決於各國與疫苗公司之間的利益交換，他們希望疫苗能夠更公平的分配。

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