香港新增47新冠肺炎確診 健身中心群聚感染已達99人

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情近日再度緊張，今天新增確診47例，其中35例與近日爆發群聚感染的健身中心有關。這家健身中心迄今已有99人染疫。

香港昨天新增確診60例，創1月27日以來新高，主因就是健身中心爆發群聚感染。

綜合香港01、香港經濟日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，香港今天新增確診47例，包括本土43例及境外移入4例。

張竹君指出，新增的43例本土病例中，有35例與近日爆發群聚感染的健身中心Ursus Fitness有關，包括25名顧客及10名密切接觸者。目前該健身中心累計已有99人染疫。

港府通知，所有在健身房工作的人員須於14日以前接受檢測，而今天在中環愛丁堡廣場的檢測中心，已有不少健身房員工與顧客排隊接受檢測。據媒體估計，排隊人龍一度上看300人。

香港政府抗疫督導委員會專家顧問梁卓偉今天接受香港商業電台訪問時指出，無法直接斷言這波疫情是第4波疫情的延續，或是第5波疫情的開始；但是從個案曝露史看來，從接觸至發病的1至3天內，病毒已經傳播了兩、三代，相當驚人。

他呼籲，曾到相關健身中心的民眾應積極配合檢測，在檢測結果尚未出爐前，盡量避免社交聚會，以免出現過去跳舞團體的群聚感染情況。

他並要求負責檢測的單位，要適時告知檢測結果，若檢測完後還要等一週至10天才告知，是極不理想，而且不能接受的。