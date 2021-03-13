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中國新增7例確診 都是境外移入

中央社 / 台北13日電

中國官方今天通報，新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，12日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診7例，均為境外移入病例（廣東3例，上海2例，天津1例，湖南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至12日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例184例，累計治癒出院病例8萬5214例，累計死亡4636例，累計報告確診病例9萬34例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者98萬2988人，尚在醫學觀察的密切接觸者4646人。

港澳部分，香港特別行政區目前為止累計確診1萬1210例（出院1萬711例，死亡203例），澳門特別行政區48例（出院47例）。

新冠肺炎 COVID-19

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