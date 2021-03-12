香港新增確診60例 恐現第5波疫情
香港今天確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）暴增為60例，創1月27日以來新高，主因是一家健身中心爆發群聚感染後，疫情持續蔓延。官方擔憂恐出現第5波疫情，已加強檢測與管制。
綜合香港01、星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，香港今天新增確診60例，包括本土54例及境外移入6例。
她指出，Ursus Fitness健身中心群組再增加47例確診，累計已有64人染疫，包括50名顧客、7名員工及7名密切接觸者。另外還新增20多例初步確診（一採陽性）。
張竹君指出，健身中心群組病患曾經到過港島區多間不同健身中心，有些上團體班超過10人，有些則是一對一教授；群組已經有第二代傳播，不排除第三代傳播。
她坦承，由於病患牽連甚廣，包括銀行、金融界、法律界等不同職業，又去過不同的餐廳、聚會，追蹤病患行跡及接觸者頗有難度。
針對專家指健身中心群組可能出現第5波疫情的先兆，張竹君稱不希望是，但因為擴散層面廣又快，呼籲過去2、3天曾去過健身房的市民主動接受檢測。
據報導，港府已規定市民即日起在健身中心內必須戴口罩，所有健身中心員工必須接受強制檢測。
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