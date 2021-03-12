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港人接種COVID-19疫苗 至今有71宗異常報告

中央社 / 香港12日電
香港衛生當局今天公布，自上月26日為港人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗以來，共接到71宗異常報告，其中科興疫苗占69宗。圖／取自法新社
香港衛生當局今天公布，自上月26日為港人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗以來，共接到71宗異常報告，其中科興疫苗占69宗。圖／取自法新社

香港衛生當局今天公布，自上月26日為港人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗以來，共接到71宗異常報告，其中科興疫苗占69宗。

官方香港電台報導，根據衞生署公布的新冠疫苗安全監察第一期總結報告，截至本月7日，分別接獲69宗科興疫苗異常事件報告，占疫苗接種總劑量的0.075%；復必泰疫苗則有2宗，占疫苗接種總劑量的0.166%。

根據報告，71宗異常事件當中，有兩宗死亡及47宗住院治療。

衞生署指出，科興疫苗的異常報告大都涉及頭痛、頭暈及蕁麻疹；復必泰的異常報告大都涉及腹痛、腹瀉及麻痹。

早前官方委任的醫學專家指出，科興疫苗至今有3宗死亡報告，其中兩宗經調查後確認與接種疫苗沒有直接因果關係，另一宗55歲女子死亡事故尚在調查中。

但衞生署指出，初步解剖指出，這名女死者有心血管毛病。

當局自上月26日起為優先市民群組包括60歲以上人士接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福）。

幾天前起，這些優先群組也可以接種中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）復必泰疫苗。

截至昨天，本地已有14萬5800人接種了第一針疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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