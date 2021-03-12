確診人數又反彈 專家憂香港出現第5波疫情

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數近日有反彈跡象，港府醫學專家顧問憂慮本地可能爆發第5波疫情。

本地的疫情最近兩天有反彈跡象，每天確診病例由之前的個位數上升至二位數，其中一家健康中心在短短兩、三天更出現超過50例確診個案。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌上午對媒體表示，這數字很驚人，確診者去過多個地方，恐怕會造成社區傳播，埋下疫情第5波的風險。

他說，未來一至二週將會十分關鍵，建議當局考慮應否重新收緊相關防疫措施，並檢視健身中心是否違反防疫規定，比如人數限制、空氣流通等問題。

他說，如果再有健身中心爆發疫情，當局應立即暫停營運。

截止昨天，本地共有1萬1150例確診，逾200人病亡，死者大多為慢性病患者。

另外，當局自上月26日起為市民施打疫苗，至今累計有14萬5800人接種了第一劑，期間出現多起嚴重副作用，有3人死亡。

但醫學專家表示，其中兩人的死亡與接種疫苗沒有直接因果關係，另一人的死因則仍在調查中。