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中國新增9例確診 都是境外移入

中央社 / 台北12日電

中國官方今天通報，新增9例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都屬境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，11日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，均為境外移入病例（上海3例，廣東2例，四川2例，河南1例，陜西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例182例（無重症病例），累計治癒出院病例8萬5209例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬27例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者98萬2687人，尚在醫學觀察的密切接觸者4594人。

港澳部分，香港特別行政區目前為止累計確診1萬1150例（出院1萬695例，死亡203例），澳門特別行政區48例（出院47例）。

新冠肺炎 COVID-19

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