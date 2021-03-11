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香港新增確診22例 健身中心群聚感染病例暴增

中央社 / 香港11日電

香港今天新增22例2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創本月新高，主要是一間健身中心的群聚感染病例暴增，迄今已有超過50人染疫。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，香港今天新增確診22例，重回雙位數。本土19例當中，有16例來自Ursus Fitness健身中心群組；今天新增初步確診（一採陽性）40多例，也有30多例來自這間健身中心。

食物及衞生局副局長徐德義表示，非常關注該健身中心大型群聚感染，在考慮新一輪防疫措施時，會檢視有無需要收緊。

3月開始，香港新增確診病例有多日下降至單位數，但近日又開始回升。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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