長期暴露花粉環境 研究：更易染新冠肺炎

長期暴露在充斥花粉的環境中，會更容易感染新冠病毒。研究報告指出，花粉過去就被證實會干擾呼吸道細胞中，對病毒產生警訊反應的蛋白質，使呼吸道變得脆弱，導致更容易得到流感或者SARS，而新冠病毒也出現同樣的研究結果，有44%的病例和當地花粉好發量有關，甚至本身沒有花粉過敏的人也會受到影響。

花粉和病例數有關

The Conversation報導，多年前的研究就證實，花粉會抑制人類免疫系統對病毒反應的靈敏度。當人們吸入花粉，會干擾在呼吸道中可以對病毒做出反應信號的蛋白質，因此呼吸道會變得脆弱，也更容易感染呼吸道疾病，如流感、SARS等。

美國國家科學院院刊的報告利用31個國家的感染病例數變化和花粉發散量做比較，結果得知有44%的病例變化，和花粉好發量多寡有關，而花粉好發量通常取決於溫度和濕度。

研究發現，感染率隨著每立方米空氣中，每增加100個花粉粒就增加4%的感染數，但若有嚴格的防疫措施，則可以將病例增加幅度減少一半。

非過敏者也受影響

研究認為，暴露在花粉中導致增加新冠感染率，不只是針對花粉過敏者，非過敏者也可能受到影響，因此最好的辦法是在花粉好發時期勁量避免出門，一但出門也務必要戴口罩保護口鼻，一般為過敏設計的口罩就可以足夠抵擋大部分的花粉顆粒，但如果本身有過敏反應，如打瞌嗽或者打噴嚏，還是要配戴醫用口罩，因為有些輕微症狀的新冠病例會被誤認為是普通的過敏。

專家表示，如今受到氣候變遷影響，花粉好發季節提前且總體時間拉長，無論有無過敏，都應該好好保護呼吸道健康，除了外出的保護，多喝水、避免辛辣食物，也是保養呼吸道的方法。

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