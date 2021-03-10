中國開放60歲以上民眾打疫苗 年紀最大近百歲

中國國藥集團今天證實，旗下研究所研發的兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，均已逐步提供60歲以上的民眾接種，其中年紀最大的接種者將近100歲。

中國正在加速推動施打COVID-19疫苗的進程，但官方日前設下18至59歲的年齡限制。目前除了北京疫情防控小組已自行宣布「應接盡接」，開始為北京的60歲以上身體健康的老年人接種疫苗外，中國各地官方均未宣布放寬60歲以上的民眾接種。

根據北京日報、界面新聞報導，中國國藥旗下的武漢生物製品研究所總經理助理王澤鋆，今天下午在中央廣播電視總台的中國之聲節目中表示，國藥兩款經中國藥監局核准上市的滅活疫苗，已經用於接種於60歲以上的民眾身上。

報導引述王澤鋆說法指出，這兩款疫苗在申請上市並獲批時，適用的年齡段都是18歲以上人群，換句話說「60歲以上人群都可以使用」。他進一步表示，根據國藥的資料，目前年齡最大的接種者將近100歲。

不過王澤鋆並未說明，這些60歲以上的接種者是居住在北京，還是在中國其他地方。

報導另引述國藥集團董事長于清明表示，今年下半年國藥集團的疫苗產量預計突破10億劑，2022年將可達到30億劑。明年，僅國藥集團的疫苗產量就可滿足全中國接種需求。

不過，雖然中國看似逐步放寬60歲以上民眾接種疫苗限制，但率先接受60歲以上民眾接種疫苗的香港，反而在傳出多起接種後死亡的案例後，醫界出現呼籲暫緩高齡者接種。

香港電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良9日表示，香港可參考澳門的作法，60歲以上的民眾如要接種疫苗，需經醫生評估，並安排在統一的醫院接種，由專責人員提供協助。

何栢良並說，由於滅活疫苗的60歲以上民眾接種數據不足，因此建議60歲以上民眾若要接種，選擇信使核糖核酸（mRNA）疫苗。