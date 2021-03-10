張文宏：2022下半年 口罩才有可能不用戴

中國防疫專家、上海華山醫院感染科主任張文宏今天表示，今年底前要想摘掉口罩「非常困難」。在接種疫苗及國際疫情這2個條件都達到要求下，2022年下半年才可能看到「摘掉口罩的趨勢」。

中央人民廣播電台報導，張文宏在受訪時指出，今年底前摘口罩非常困難的原因在於，中國還沒有完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群體免疫性的疫苗接種。同時，國際疫情仍在蔓延，口罩用於防護的要求始終存在。

張文宏表示，在「接種」和「國際疫情」這2個條件都達到要求的情況下，2022年下半年才可能看到「摘掉口罩的趨勢」。

他預測，從今年底或2022年初開始，全球將重新打開（開放人員往來），在此之前，中國迫切需要完成疫苗接種，以因應疫情輸入性風險。

張文宏並建議中國民眾，疫苗最好「在今年打、盡快打」，特別是年輕人「能打疫苗的都抓緊打」。因為隨著時間推移，屆時疫苗接種可能會出現擁擠現象。