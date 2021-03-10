聽新聞
test
0:00 / 0:00
張文宏：2022下半年 口罩才有可能不用戴
中國防疫專家、上海華山醫院感染科主任張文宏今天表示，今年底前要想摘掉口罩「非常困難」。在接種疫苗及國際疫情這2個條件都達到要求下，2022年下半年才可能看到「摘掉口罩的趨勢」。
中央人民廣播電台報導，張文宏在受訪時指出，今年底前摘口罩非常困難的原因在於，中國還沒有完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群體免疫性的疫苗接種。同時，國際疫情仍在蔓延，口罩用於防護的要求始終存在。
張文宏表示，在「接種」和「國際疫情」這2個條件都達到要求的情況下，2022年下半年才可能看到「摘掉口罩的趨勢」。
他預測，從今年底或2022年初開始，全球將重新打開（開放人員往來），在此之前，中國迫切需要完成疫苗接種，以因應疫情輸入性風險。
張文宏並建議中國民眾，疫苗最好「在今年打、盡快打」，特別是年輕人「能打疫苗的都抓緊打」。因為隨著時間推移，屆時疫苗接種可能會出現擁擠現象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言