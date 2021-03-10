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美白人基督徒 接種疫苗意願最低

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
美國人對於疫苗接種看法不一。(Photo by Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai)on Flickerunder Creative Commons license)
美國人對於疫苗接種看法不一。(Photo by Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai)on Flickerunder Creative Commons license)

跌破眼鏡，美國白人基督徒願意接種新冠肺炎疫苗的意願，示美國所有族群中最低的。最新調查顯示，白人基督徒表示一定會接種疫苗的比例僅54%，是所有宗教族群中最低的，非裔美國人為64%，天主教徒77%，沒有任何信仰的人則佔71%。

白人基督徒接種意願低

據《基督教郵報》報導，皮尤研究中心在今年2月調查1萬多名美國成人後發現，僅有54%白人基督徒表示一定會或已接種至少一劑疫苗，低於非洲裔美國人的64%，而天主教徒為77%，沒有任何信仰的人則佔71%。

至於在所有信仰類別中，無神論者是最容易接受疫苗的族群，接受比率高達9成。另外，48%白人基督徒表示會相當在意自己接種與否與社區健康影響的關係，非洲裔基督徒高達7成，天主教徒為65%。

部分宗教領袖認為，疫苗含有胎兒組織或微晶片，因此，對於疫苗仍持懷疑立場。不過，包括教宗方濟各與美南浸信會神學家摩爾等人都呼籲民眾施打疫苗。摩爾表示，「疫苗是我們對鄰人愛的表達，特別是生病或老年人，因為可降低我們無意間將病毒傳染給他們的機會。」

非裔接種比例提升

《德州浸會報》報導，過去專家曾預測，非洲裔美國人因為長期不信任醫療體制，這次接種疫苗意願應該不高，但結果卻發現有64%受訪者表示一定會去接種，相較去年11月的4成已提升許多。

賓州彌賽亞大學歷史學家菲亞表示，「白人對於科學的不信任與他們認為上帝會保護他們有關，接種疫苗就是缺乏信心的表現。」

皮尤研究主管方克指出，白人基督徒一向對於疫苗研發過程不太信任，每年接種流感疫苗意願也最低。這次調查也發現，無神論或不可知論者接受疫苗的意願是所有信仰類別中最高者。

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