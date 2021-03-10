臨床試驗數據有待公布 秘魯舉國接種大陸疫苗

秘魯「WillaxTV」電視台在3月5日公開「秘魯卡耶塔諾埃雷迪亞大學」(Universidad Peruana Cayetano Heredia) 與中國國藥(SinoPharm)合作的新冠病毒疫苗臨床試驗數據。顯示國藥集團武漢生物製品研究所研發的滅活疫苗，對新冠病毒效力為11.5％，北京生化所開發的疫苗功效為33％，北京疫苗優於武漢生化所疫苗，但均與預期效力有相當差距。

臨床試驗負責人科拉裡斯．加西亞（Coralith Garcia）博士7日在國會「新冠特別委員會」備詢時指出，國藥北京生化所疫苗對住院的新冠重症患者有91％的保護功效，而對減少新冠患者死亡風險有100％功效。武漢生化所疫苗對重症病例而言，預防病情惡化僅有18.5％效力，避免死亡則為50.2％。目前全國第一線抗疫醫護、警衛與清潔人員接種的就是北京疫苗，因為具有預防病情惡化的優勢。

2020年9月8日，國藥新冠疫苗三期臨床試驗在秘魯啟動。6000名志願者均分3組，每組2000人分別接種武漢和北京生化所的滅活疫苗，以及毫無作用的安慰劑(placebo)。加西亞表示臨床試驗結果將在8周後總結，但沒有提及是在試驗的哪一階段決定采用北京生化所的疫苗。

總理維奧萊塔．貝穆德斯（Violeta Bermúdez）說：「簽約採購100萬劑國藥疫苗是根據『藥監總局』（DIGEMID）引用國藥疫苗在阿拉伯聯合酋長國的第三期臨床試驗結果，顯示保護效力為79.34％。」

到任僅24天的衛生部長奧斯卡．烏加特（Oscar Ugarte）說，未經授權的數據被斷章取義，國藥疫苗提供的79.34％保護效力值得信賴。

3月8日，「新冠病毒特別委員會」質疑試驗方式和數據收集方式不透明，且國藥疫苗數據是兩次接種的結果，單劑功效沒有數據，從而提出議案呼籲當局在最短時間內進行外部核查，確定三期臨床試驗是否符合國際標準。

大選前疫苗效力問題被炒作

弗朗西斯科．薩加斯蒂（Francisco Rafael Sagasti）總統9日視察長者疫苗接種時，公開向全國民眾致歉。他說：「到目前為止，我們仍無法簡單清楚地說明新冠疫苗的談判、測試、分配和劑量的問題。那些試圖利用怪誕偏頗信息謀求政治加分的更是毫無幫助，我們將繼續努力使民眾徹底了解。」

秘魯歷經4個月來總統3度易人的政爭後，將在4月11日舉行全國大選。國藥疫苗效力議題在大選前被炒作，增加了政府推動全民接種疫苗的難度。

1月6日，秘魯與中國國藥達成購買3800萬劑的框架協議，「藥監總局」1月26日緊急授權批准在秘魯使用該疫苗。2月7日首批30萬劑國藥新冠疫苗抵達秘魯，一周後第二批70萬劑運抵；3月和4月份將分別有200萬劑和300萬劑投入抗疫。

秘魯向輝瑞購買2000萬劑疫苗中的首批5萬劑於3月5日運抵， 本周將再運到16.7萬劑，高齡長者優先接種，阿斯利康也將提供1400萬劑疫苗。

中國駐秘魯大使館以推特帳號轉發了國藥集團的聲明。指出「部分媒體對本公司在秘魯開展的新冠疫苗臨床實驗報導嚴重失實，將未經驗證，不科學、不嚴謹、不完整的數據進行披露，對公眾造成誤導，是極不負責的行為。疫苗在秘魯的臨床試驗尚未獲得最終數據，將對不實報導保留追究責任的權利。」

秘魯國營「安第斯通信社」(Agencia Andina)2月25日報導，伊基托斯市(Iquitos)一位53歲女護理師在2月12日接種國藥疫苗後出現了不良反應而入院。3月7日該護理師不治，該院專家說，由於她有哮喘與高血壓病例，無法證明是否與接種國藥疫苗有直接關聯。

截至3月9日上午，秘魯全國3327.4萬人中已有33.3萬人接種首劑國藥疫苗，第二劑也有近5萬人接種。由於第一次接種運動才剛開始，衛生部仍未發布接種疫苗前後對比的相關數據。

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