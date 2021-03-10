疫情好轉？美國CDC放寬口罩禁令，這樣真的好嗎？

完全接種疫苗者，可以不用佩戴口罩？！美國疾病管制預防中心最新公布的防疫指南有限度地放寬口罩禁令。

這個大膽的決定，是否說明美國疫情已經好轉了？又是基於何種理由放寬口罩禁令呢？而醫療顧問佛奇一如往常提醒大眾防疫不該鬆懈！到底誰對誰錯？以下是兩方說法。

「已經完全接種疫苗的民眾，可在不用戴口罩的情況下，和另個家庭還沒接種疫苗的低風險族群舉行小型聚會，」美國疾病管制預防中心（CDC）8日公布最新的防疫指南，如此指出。消息一出，立刻成為美國全民網上熱議焦點，有人認為，這代表疫情真的好轉了，可以放鬆一點。但也有人認為，政府還沒想清楚，考量沒有周全就急著想放寬。到底狀況如何呢？

放寬口罩禁令，歸功「接種疫苗的速度」

首先，美國CDC稍稍放寬防疫措施，主要可歸功美國「接種疫苗速度」。根據美國CDC數據，截至週一（8日），美國有9000萬人施打疫苗，更有超過3100萬人已完全接種疫苗，相當於美國人口的9.2%。

過往單日平均約有220萬人接種疫苗。且上週六（6日）共施打290萬劑疫苗，更是創下單日紀錄。先前，美國總統拜登（Joe Biden）誓言將提供足夠的新冠疫苗供全美成年人施打，此舉也增加人們回到正常生活的希望。

然而，雖接種疫苗速度提升，但仍有超過90%的人口未完全接種疫苗。也因此，這項規定特別強調只放寬給完全接種疫苗的人。

至於所謂的「完全接種疫苗」是指，皆已接種BNT/輝瑞（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）二劑疫苗；或者接種嬌生集團疫苗（Johnson & Johnson）或Janssen單劑疫苗，並且超過2週以上者。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）強調。並補充說道我們仍處嚴重的新冠疫情中。且美國每日新增約有6萬個新冠肺炎確診病例。同時，美國CDC仍重申出入公共場合仍需強制佩戴口罩，同時應避免旅行和大型聚會。

佛奇警告防疫不鬆懈！

然而，也有人對於這麼快放寬，有些緊張。那就是美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）。2月底，他就曾在美國有線電視新聞網（CNN）如此預言：

「直到2022年，都可能得繼續佩戴口罩，且這取決於社區中的病毒量、可能的變異病毒株。」

換句話說，新冠肺炎有可能繼續出現變種病毒，誰知道這次的疫苗，能否防到更新版的病毒呢？

佛奇也警告現在結束防疫禁令時間還太早，並提醒大眾防疫切勿鬆懈、口罩也必不可少、勤洗手，需保持社交距離。

不過，看來美國各州都急著要鬆綁這個當地民眾一向不習慣的口罩文化。像是日前，隨著亞利桑那州、加州和南卡羅來納等州，逐步鬆綁口罩禁令。且德州州長更簽署行政命令，預計德州將從10日起，取消口罩強制佩戴令，允許企業全面恢復營業。

面對各州鬆綁口罩禁令，佛奇7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）指責鬆綁口罩強禁令的州政府。並補充說道「我能夠體諒大家想要回歸正常生活的心理，但無視防疫只會讓你的生活更倒退」。

隨著牛津AZ疫苗抵台，以及國產疫苗加速研發，未來若順利開始施打，美國CDC放寬完全疫苗接種者的口罩禁令，這會否成為台灣的借鏡，還有待進一步觀察。無疑我們仍需遵守佩戴口罩、保持社交距離等防疫措施，才能維持防疫優等生的頭銜！

（作者／何晨瑋 本文出自2021.3.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）