中國9日新增5例新冠肺炎 皆境外移入

中國9日新增5例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，皆境外移入，分別為上海2例，河南1例，廣東1例，陝西1例。另外，上海新增3例疑似病例，也是境外移入。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5例，沒有新增死亡病例，新增疑似病例3例。

境外移入現有確診病例172例，現有疑似病例3例。累計確診病例5104例，累計治癒出院病例4932例，無死亡病例。

無症狀感染者新增16例，都是境外移入。當日解除醫學觀察11例，尚在醫學觀察的無症狀感染者251例，全數為境外移入。

截至3月9日24時，中國大陸現有確診病例177例，累計治癒出院病例8萬5194例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬7例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者98萬2120人，尚在醫學觀察的密切接觸者4699人。

香港特別行政區累計確診1萬1120例，其中出院1萬662例，死亡202例；澳門特別行政區累計確診48例，其中47例已出院。