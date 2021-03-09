疫苗施打覆蓋過半 以色列經濟決重啟

以色列逾半人口已施打疫苗，經濟將全面重啟。上週日，以色列總理納坦雅胡正式宣布，餐廳等娛樂場所以及國中小將正式恢復正常，另外，也將開放境外人士入境，顯示該國疫苗施打計畫已經奏效。不過，專家仍擔心倉促開放，可能會再度讓感染人數提高。

疫苗覆蓋率過半

據《基督教廣播網》報導，以色列實施封城後讓當地經濟發展停頓，不過，由於以色列已領先其他國家成功施打新冠肺炎疫苗，當地政府已決定鬆綁禁令。目前以國930萬名人口中，已有超過52%的人接受一劑輝瑞疫苗，近4成的人則已完全免疫，換言之，以色列接種率持續攀升中，染疫人數逐漸下降。

《紐約時報》報導，以色列政府規定，凡是持綠色通行證的民眾，也就是16歲以上且已完全接種疫苗的人可參加大型活動，體育館或球場最多則可容納1,500人聚集。根據以色列餐廳與酒吧協會指出，至少一半的餐廳初期將維持不營業，許多餐廳則會在近期內重新營業，其他的餐廳則會在逾越節之後對外營業。

以色列總理納坦雅胡在上週日與耶路撒冷市長里昂出席活動時表示，「這是美好的一天，我們很高興能恢復生活。」另外，過去幾週入境禁令也開始鬆綁，所有公民及擁有永久居留權的人已可入境以色列，每日限額將從1,000人提高到3,000人。

開放邊境學者擔憂

不過，由於以色列每日感染人數仍有數千人，健康官員及專家對於開放國境讓可能攜帶變異病毒的境外人士入境國內仍提出警告，並且反對出於政治考量而匆促做出決定。以色列防疫專家艾許指出，「我們擔心未來幾天感染人數增加，如果我們缺乏應有的作為，民眾沒有遵守規定，選舉前實施第4次封城的可能性仍在。」

《以色列時報》報導，根據以色列健康部的數據指出，在檢驗接種第二劑疫苗至少一週後的338萬人當中，不到1%的人被驗出陽性，0.2%的人出現包括發燒或呼吸道疾病等新冠肺炎症狀。

去年初以色列爆發新冠肺炎疫情後，共有80萬人被診斷感染病毒，目前活躍個案人數為3.7萬多人。

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