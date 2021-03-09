美疾管局新規出爐 打疫苗可不戴口罩

美國疾病管制局（CDC）公布最新疫情指導原則，開放完成疫苗接種的美國人可不用戴口罩。CDC於9日提到，在接種完疫苗的2週後就能獲得免疫力，甚至允許讓他們能與未接種的人同處一室，目前已有3千萬人符合指導原則。但也有專家認為，現在就不戴口罩還為時過早，防疫是一項「拉鋸戰」，可能到病毒季節性捲土重來之際（冬季），又得戴回口罩。

施打進度不如預期

美國是全球研發疫苗的翹楚，但施打進度卻不盡人意，雖然不能確定是否為了促使國民接種，但根據《英國廣播公司》報導，CDC仍發佈最新指導原則，只要施打完兩劑完整接種的民眾，就能不戴口罩，不論是與其他也接種完的人，甚至還能與未接種的染疫低風險者（近期未到疫情重災區的人、年輕人等）共處一室。

CDC主任衛蘭斯基擔憂表示，美國仍有超過9成的人口尚未接種，而保衛弱勢族群是否染疫是CDC的重任，意即希望美國人民能自覺施打，落實對他人的安全保障，他說：「美國每天有6萬多個新確診案例，希望減少這些人身邊可能受害的高危險群（如幼、老年人口）。」此外，衛蘭斯基也提到，CDC的指導原則會隨著疫情近況與科學研究隨時調整。

公衛專家溫認為，防疫守則太過謹慎、遲緩，按照美國擁有的疫苗數量，5月多就足夠讓全體國民施打，這也是美國搶先各大國、重新開放的黃金良機，但CDC的疫苗接種情況不佳，都怪前面的指導原則限制。

防疫是場拉鋸戰

此外，當然也有看衰新指導原則的說法，丹佛電視台引述專家蘭登所言，現在就讓接種完的人民不戴口罩有點太早，若在不認識的人群面前，無法得知誰確實接種過疫苗而沒戴口罩，無法全面撲殺疫情的話，等到高疾病傳染率的季節到來（冬季），趨緩的疫情很可能又死灰復燃，防疫本身就是一場拉鋸戰，太快棄守（戴口罩）就會被追上。

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