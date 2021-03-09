秘魯媒爆「中國疫苗有效率僅1到3成」 國藥：數據不科學

秘魯媒體日前報導，中國國藥集團研製的2款COVID-19疫苗，在秘魯進行的3期臨床試驗有效率僅33%及11.5%，低於世衛訂定的50%門檻；國藥集團則指這一數據「不科學」，揚言向媒體究責。

自由亞洲電台報導，秘魯微生物學家、前秘魯國家衛生院主任布斯塔曼德（Ernesto Bustamante）在當地電視節目上表示，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，在秘魯的3期臨床試驗結果，有效率僅33%。

布斯塔曼德指出，國藥集團另一款由其北京生物製品研究所研發的COVID-19疫苗，同樣在秘魯進行3期臨床試驗的結果，有效率更只有11.5%。

上述兩項數字，不但遠低於中國國藥集團自行聲稱的有效率近80%，同時也低於世界衛生組織（WHO）和各國衛生機構普遍設定的有效率50%合格門檻。

根據報導，秘魯衛生部6日發表聲明，公開為國藥集團辯護，引用的則是先前國藥集團疫苗在阿拉伯聯合大公國臨床試驗，得出有效率79.34%的數字。然而，秘魯官方到目前為止，一直沒有公布國藥集團這兩款疫苗在秘魯臨床試驗的任何資料。

同一天，中國國藥集團也發表聲明，指秘魯媒體將「未經驗證，不科學、不嚴謹、不完整的數據進行披露，對公眾造成誤導，是極不負責任的行為」，報導的數據「沒有真實反映疫苗的保護效果，不具有參考價值」。國藥對「不實報導」保留追究責任的權利。

根據報導，自由亞洲電台記者多次致電中國國藥集團，但電話一直無法接通。

前中國紅十字會大病救助專案負責人任瑞紅對此表示，中國國藥集團疫苗的臨床資料至今沒有公開，被外媒曝光的3期臨床試驗資料顯示「效用糟糕」，但這完全在意料之中。因為中國國產疫苗採用的滅活疫苗技術，是用最早的病毒株研發。隨著病毒出現大量變種，效果就會被迅速削弱。

中國一線防疫人員朱小姐則指出，中國國產疫苗效果受質疑幾乎是「公開的秘密」，只是大家都不能說。即使在中國疾控系統內部，也有一半的人拒絕接種國產疫苗。而像是年紀大或有慢性病的族群，都不建議接種中國國產疫苗。

報導說，中國央媒記者透露，因北京正在第三世界國家全力推動「疫苗外交」，任何和疫苗有關的負面消息都十分敏感。因此國內媒體早被警告，不得報導任何國產疫苗的負面資訊。