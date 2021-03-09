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俄造假新聞網站 傳播疫苗假訊息

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
俄羅斯遭指控利用假新聞來抹黑西方製藥商的疫苗。（Photo from網路截圖）
俄羅斯遭指控利用假新聞來抹黑西方製藥商的疫苗。（Photo from網路截圖）

俄羅斯利用假新聞網站散播有關疫苗假消息，誤導民眾對疫苗產生懷疑態度。根據美國國務院指出，和俄羅斯情報機構有關的數家俄羅斯網路媒體，正在散佈有關新冠疫情和疫苗的錯誤消息。美國官員指出，俄羅斯除了藉由假消息抹黑西方製藥商的疫苗，也試圖透過抹黑來宣傳自產的疫苗。

The Verge報導，根據美國國務院全球參與中心的情報，有四家網路媒體分別為「新東方展望（New Eastern Outlook）」、「東方評論（Oriental Review）」、「新聞前線（News Front）」和「反叛內幕（Rebel Inside）」疑似和俄羅斯情報機構掛鉤，持續散播有關新冠疫情和疫苗的誤導性資訊。

美方官員認為，這四個網站都不約而同強調瑞輝疫苗和其他西方製藥公司疫苗的副作用，真假混雜，以引發民眾對疫苗的懷疑。雖然這四個網站本身的閱聽眾不多，但報導常常會被其他不知情的國際媒體援引並且擴大傳播，防不勝防。

華爾街日報報導，美國國務院發言人指控，俄羅斯情報部門試圖用這四個新聞網站，來影響西方國家推廣疫苗和防疫的效率，並表示除了抹黑西方製藥商的疫苗，俄羅斯也藉此宣傳自產的疫苗。

對此指控，俄羅斯政府的發言人已經出面否認。根據媒體報導，俄羅斯在去年11月宣布其國產疫苗的功效為90%，但專家批評，該疫苗的臨床實驗數據不足，根據美聯社報導，截至2月下旬，俄羅斯僅有400萬人（約佔人口的3%）進行疫苗接種。

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俄羅斯 疫苗 假消息

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