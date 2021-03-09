媒體：印度盼四國聯盟金援對抗中國疫苗外交

(德國之聲中文網) 一位印度政府消息人士告訴路透社，印度已敦促美國、日本和澳大利亞投資其疫苗生產，以加強能力對抗中國的疫苗外交。

兩名印度高級官員表示，由美國、日本、澳大利亞和印度組成的四國聯盟正在加緊擴大全球疫苗接種範圍，以對抗中國日益增長的軟實力。他們補充說，印度是世界上最大的疫苗制造商，認為自己最適合擔任對抗中國疫苗外交的主力。

在被要求發表評論時，美國國務院發言人沒有提及印度的資金請求或提及中國，但表示華盛頓深切關注如何擴大全球疫苗接種、制造和交付。

該官員告訴路透社：「國務卿布林肯在2月18日與他的四國(Quad)同行進行了交談，討論了新冠疫情應對和經濟復甦，以及氣候變化等問題的上的合作。」

澳大利亞政府沒有發表評論。但一位政府消息人士表示，全球從新冠疫情中恢復是該國及其四國合作伙伴的政策優先事項。該消息人士說，澳大利亞正在探索一些方案，與合作伙伴合作，以加強該地區的穩定和繁榮。

日本外相茂木敏充 (Toshimitsu Motegi)3月5日在新聞發布會上表示，四國在2月的會議上討論了「國際合作的必要性和重要性，以確保發展中國家平等地獲得疫苗」，但沒有作出任何決定。

印度外交部發言人沒有回應路透社的置評請求。

兩位印度消息人士中的一位是直接了解四國聯盟討論情況的官員，他說，該集團曾舉行過幾次關於全球疫苗接種的會議。

他也說：「印度目前的疫苗選擇比任何其他亞洲國家都多，印度希望四國聯盟的成員能夠付費加緊生產。」

第二位消息人士說，在2月的線上會議，四方國家討論了如何「鼓勵替代性醫療供應鏈，從而意味著減少對中國的依賴」。

中國全國政協十三屆四次會議新聞發言人郭衛民3月3日表示，有關中國出口疫苗是為了擴大地緣政治影響力的說法「是十分狹隘的」。中國外交部則說，中國的目的是讓全球都能使用疫苗。

印度的疫苗生產能力

印度血清研究所(SII)、巴拉特生物技術公司(Barat Biotech)、Biological E和卡迪拉保健公司 (Cadila Healthcare)等印度公司，合計有能力為自己和他人生產數十億劑的疫苗。

印度血清研究所是世界上最大的單一制造商，正在為許多國家生產牛津-阿斯利康公司(Oxford University-AstraZeneca)的疫苗，並將很快開始批量生產Novavax疫苗。

印度還試圖向巴西、菲律賓和津巴布韋等40個國家出售巴拉特生物技術公司和國營印度醫學研究委員會(Indian Council of Medical Research)創造的疫苗。巴拉特生物技術公司表示，每年可生產約7億劑該疫苗。

一名印度疫苗高級官員1月份告訴路透社，政府還與美國公司輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)公司就在印度生產他們的疫苗進行了討論。

其中一位印度消息人士表示，印度血清研究所與美國生物技術公司諾瓦瓦克斯（Novavax）的合作關系掌握著 「四國在疫苗領域外交聯盟的關鍵，並將中國擠出區域疫苗銷售」。

他說：「重點還在於確保四國聯盟掌握疫苗的所有關鍵市場。」

印度公司還將生產約3億劑俄羅斯的衛星五號 (Sputnik-V)疫苗，但該消息人士稱，華盛頓並不熱衷於幫助擴大莫斯科在疫苗方面的影響力。

鄒宗翰/李玟儀 (路透社)

©2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】