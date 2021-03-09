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憂疫苗副作用 港人接種率跌至7成2

中央社 / 香港9日電
由於憂慮疫苗的嚴重副作用，香港接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的比率由初期的逾9成，跌至昨天的7成2。中新社
由於憂慮疫苗的嚴重副作用，香港接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的比率由初期的逾9成，跌至昨天的7成2。中新社

由於憂慮疫苗的嚴重副作用，香港接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的比率由初期的逾9成，跌至昨天的7成2。

統籌疫苗施打計畫的公務員事務局局長聶德權今早在商業電台節目上說，市民關注及憂慮接種疫苗後出現的嚴重副作用或死亡個案，這些憂慮反映在接種率上。

他說，施打計畫展開初期，市民已預約並最終前往接種疫苗的比率超過9成，但昨天下跌至7成2。

他表示明白市民的憂慮，但強調所有個案都會依機制交由專家委員會審視，以判斷是否與接種疫苗有直接關係。

當局自2月26日起首先為5類優先群組施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福），截至昨天計有9.18萬人接種。

獲安排接種科興疫苗的主要是60歲以上人士。

在當局展開疫苗施打安排後，至今收到4起嚴重異常個案，當中有兩人死亡。

官方委任的「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」昨天表示，經解剖等調查後，其中一例死亡事故是大動脈撕裂造成，與疫苗無關。

另兩起事故是病人本身病症引發，也無關疫苗；另一件死亡事例仍在解剖調查中。

16日起，當局將安排更多港人接種中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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