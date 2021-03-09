大陸8日新增8例新冠肺炎 皆境外移入
中國8日新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入，分別為四川4例，上海2例，廣東2例。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，8日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例8例，沒有死亡或疑似病例。
境外移入現有確診病例173例，無現有疑似病例。累計確診病例5099例，累計治癒出院病例4926例，無死亡病例。
無症狀感染者新增9例，都是境外移入。當日解除醫學觀察5例，尚在醫學觀察的無症狀感染者246例，其中245例為境外移入。
截至3月8日24時，中國大陸現有確診病例180例，累計治癒出院病例8萬5186例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者98萬1758人，尚在醫學觀察的密切接觸者4543人。
香港特別行政區累計確診1萬1099例，其中出院1萬636例，死亡202例；澳門特別行政區累計確診48例，其中47例已出院。
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